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布袋沙灘拍微電影遇漲潮 9人受困沙洲沒退路
北部陳姓男子今天上午與8名友人至嘉義縣布袋壽島海堤沙灘拍攝微電影，因不了解該沙灘遇漲潮，會被水道隔離為沙洲，上午11時許發現時海水已將退路淹沒，緊急聯繫海巡署中部分署第四岸巡隊白水湖安檢所，才順利搭乘漁民膠筏及救生艇脫困。
陳姓男子表示，他們4男5女分別來自北部及南部，都不是在地人，今天原打算相約到壽島海堤沙灘拍微電影，卻被受困沙洲上，幸好近期常看到海巡相關救援的新聞報導，經查詢知道附近有白水湖安檢所駐守，立即致電求援，才解除一場驚魂記，非常感謝海巡人員的幫忙。
白水湖安檢所表示，安檢所獲報立即通報布袋商安檢所派遣救生艇，並搭乘蕭姓友好漁民膠筏「明富號」前往救援，另由第五巡防區通報海巡艇PP-3563艇前往附近海域待命，最後由海巡及漁民朋友成功將人員救援上岸。
第四岸巡隊提醒，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助。
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