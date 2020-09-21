台中一客運撞臨停吉普車 波及2汽車5機車

張姓客運司機今天開車行經南區路段，撞上前方臨停吉普車，並波及路旁2汽車5機車，張男供稱吉普車突然停車才釀禍，警方調查，吉普車臨停許久，張男未注意車前狀況，正進一步調查事發原因，釐清雙方肇責。

張姓司機今天駕駛客運行經台中市台中路、復興路口時，不慎撞上前方吉普車，吉普車又推撞前方停車格內的2部汽車，其中1部汽車被撞車身打橫後，又衝進騎樓內波及5輛機車，現場汽機車零件散落一地。

台中市第三警分局交通分隊獲報後趕往處理，張姓客運司機及吉普車陳姓女駕駛均無酒精反應，張姓司機供稱，因吉普車突然停車，他煞車不及才會釀禍。

警方調閱相關行車紀錄器發現，吉普車臨停在路口20秒後，客運才自後方猛力追撞，警方初步推斷，應是客運司機未注意車前狀況才會釀禍，但吉普車違規停放路旁也有責任，確切的肇事原因進一步調查釐清責任。