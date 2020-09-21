古坑連棟民宅火警 1戶頂樓加蓋起火波及3鄰戶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午約4點30分發生火警，起火點為100-1號頂樓三樓加蓋的鐵皮隔間，火勢波及3鄰戶，消防局獲報後，出動古坑、斗六、公園分隊前往灌救，所幸無人受困或傷亡，火勢已在下午5點44分撲滅，起火原因疑因電線走火，詳細情形仍待火調釐清。

古坑鄉廣濟路100-1號至100-4號為四間連棟房舍，下午4時30分左右三樓加蓋的鐵皮隔間突然起火燃燒，火勢猛烈蔓延至隔壁其他3戶的鐵皮隔間，消防局獲報後派遣古坑、斗六、公園分隊等救災救護車人車前往搶救，並由第一大隊副大隊長張哲彬於現場指揮搶救。

鐵皮加蓋因為木造隔間，導致火勢一發不可收拾，幸經消防人員全力灌救，火勢於下午5點44分撲滅，疑似因電線走火釀災，至於起火原因，仍有待消防局火調人員鑑定釐清。

古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午4點30分發生火警，所幸無人受困。圖／讀者提供
古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午4點30分發生火警，所幸無人受困。圖／讀者提供
古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午約4點30分發生火警，造成4戶的三樓鐵皮加蓋隔間起火。圖／讀者提供
古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午約4點30分發生火警，造成4戶的三樓鐵皮加蓋隔間起火。圖／讀者提供

古坑 斗六 火災

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