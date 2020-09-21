古坑連棟民宅火警 1戶頂樓加蓋起火波及3鄰戶

雲林縣古坑鄉東和村廣濟路一處連棟民宅下午約4點30分發生火警，起火點為100-1號頂樓三樓加蓋的鐵皮隔間，火勢波及3鄰戶，消防局獲報後，出動古坑、斗六、公園分隊前往灌救，所幸無人受困或傷亡，火勢已在下午5點44分撲滅，起火原因疑因電線走火，詳細情形仍待火調釐清。

古坑鄉廣濟路100-1號至100-4號為四間連棟房舍，下午4時30分左右三樓加蓋的鐵皮隔間突然起火燃燒，火勢猛烈蔓延至隔壁其他3戶的鐵皮隔間，消防局獲報後派遣古坑、斗六、公園分隊等救災救護車人車前往搶救，並由第一大隊副大隊長張哲彬於現場指揮搶救。