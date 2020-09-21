烤魚店醉談小孩教養起爭議 妹婿打趴姐夫遭送辦

吳姓男子與妹婿黎男今天凌晨至烤魚店敘舊，在討論小孩教養問題時意見不合，黃湯下肚大打出手。高市三民一警快打部隊到場壓制，將被毆的吳男送醫，打人的黎男依社維法送辦。

位於高雄火車站附近建國二路一間烤魚店凌晨發生酒醉鬥毆，隨即高雄市政府警察局三民一分局出動快打部隊壓制。警方初步了解，30歲的吳男與27歲的黎男久未聯絡，並相約到妹婿經營的烤魚店敘舊。

不過，兩人席間閒聊中，對於吳男的小孩教養問題意見不合，加上黃湯下肚進而鬥毆。過程中黎男弟弟也加入助陣，吳男被當場打趴。