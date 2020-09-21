老翁挖蛤遇海潮暴漲喊救命 眼尖海巡發現搶回一命

今天近午時分，雲林麥寮一名72歲老翁到許厝獠大排出海口灘區挖野生海蛤，想在中秋節賣好價，貼補家用，因沿著灘地專心尋蛤，不知海水暴漲已瀕臨腳下，不到幾秒水位馬上淹及膝，老人家來不及逃命，在水中載沈載浮喊救命，幸被眼尖海巡人員發現，展開救援，撿回一命。

今天中午過後開始進入滿潮時間，海巡署第四岸巡隊許厝寮安檢所一兵劉哲緯，以望遠鏡察看海面狀況時，發現距岸約500公尺的沙洲，有一名老翁仍在挖掘蛤蜊，似乎未注意潮水已慢慢淹沒四周，守望人員擔心老翁恐有生命危險，立即按下緊急鈴聲通報備勤人員，展開救援。

安檢所小隊長林俊各及麥寮機動巡邏站長邱皓辰馬上攜帶救生裝備趕往現場，不到一分鐘，海水已漲到深及腰部，老分幸運抓著一根蚵棚竹竿，才免被海浪捲走，順利被救回來岸上。

住麥寮的林姓老翁(72歲)，長年來靠挖蛤為生，經常在許厝寮海岸的沙洲附近挖掘蛤蜊，今天因未注意漲潮時間，幸經海巡人員及時救援，否則後果不堪設想；老翁被救上岸並無受傷，稍作休息後自行騎車返家，離去前頻頻道謝海巡人員。