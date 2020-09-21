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食客身體不適 新北某壽司店排除食物中毒
新北有民眾在壽司店用餐後身體不適與嘔吐，業者今天發表聲明指出，協助消費者就醫後，醫師排除傷口感染、也非食物中毒。新北衛生局說，稽查壽司店有部分環境缺失，已經要求限期改善。
新北某壽司店20日晚間將8時許，有男子吃了鮭魚生魚片後身體不適並嘔吐；另外，有少女疑手指被螃蟹腳刺傷頭暈，兩人同時報案送醫。
新北市衛生局表示，今天派員前往壽司店現場，並依食品良好衛生規範作業準則稽查，確認壽司店現場人員及作業場所整體環境衛生狀況。
衛生局表示，現場稽查發現部分環境缺失，包括食材並未覆蓋，水塔沒有清潔，沒有落實病媒防治定期消毒，已要求業者限期改善並擇期複查。
業者今天也發布聲明指出，在壽司店用餐的女學生吃螃蟹不慎劃傷手指，在結帳時，家人察覺她身體不適，現場主管瞭解狀況後通報救護車送醫。經治療後已恢復正常，抽血檢驗後，醫生診斷已排除是傷口感染引起。
聲明中表示，另外一名男子用餐過程中，出現嘔吐等不適情形，當下即刻送醫治療，抽血診斷後，醫生告知排除食物中毒。
聲明表示，2名客人事發後，送到當地的一家醫院，過程皆有現場主管全程陪同，並在今天上午再次致電向客人表達關心。門市今日例行環境消毒與食品把關，並按照公司規定執行。
這家連鎖壽司店說，為維持生鮮產品品質，全品牌每半年定期送SGS檢驗，通過中立之第三方認證，進行嚴格的食安把關，提供消費者安心的用餐環境。
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