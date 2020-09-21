男子缺錢買毒架網擄賽鴿 勒贖一隻1.2萬起跳

苗栗市49歲陳姓男子因毒癮發作缺錢買毒，在市郊山區架設鳥網擄鴿，以每隻新台幣1萬2000元至2萬元不等價格向鴿主勒贖，警方接獲報案後，偕同鴿會人員前往埋伏查緝，人贓俱獲。（警方提供）中央社 苗栗市49歲陳姓男子因毒癮發作缺錢買毒，在市郊山區架設鳥網擄鴿，以每隻新台幣1萬2000元至2萬元不等價格向鴿主勒贖；警方接獲鴿會人員報案，前往埋伏，人贓俱獲。

苗栗警分局今天指出，苗栗鴿會人員18日在苗栗市及後龍鎮交界處山區巡視，發現有人架設攔鴿網，意圖攔截放飛訓練的賽鴿，警方接獲報案後，由分局偵查隊小隊長林志寬率隊偕同鴿會人員前往埋伏查緝。

警方在山區埋伏多時，見陳姓男子前往收網取鴿，立即上前圍捕，當場起獲賽鴿14隻及攔網、繩索、網袋等證物，警詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並將持續追查幕後是否有擄鴿勒贖集團控制。

警方調查，陳男有毒品前科，自稱近日因毒癮發作缺錢買毒，遂在苗栗市新川里後方山區架設鳥網進行網鴿，每次網到賽鴿後，即抄錄鴿子腳環上電話號碼，再以每隻1萬2000元至2萬元不等金額向鴿主進行勒贖。

警方依據賽鴿腳環編號及聯絡電話，通知鴿主領回，受害11名鴿主遍及苗栗、台中、彰化、南投等中部各縣市；被害鴿主前往分局認領時，氣憤難平，每隻賽鴿身價不菲，為了訓練，一放飛出去就這樣被網走，所幸警方協助救回，否損失慘重。