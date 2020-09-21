聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／小狗突竄出馬路碰撞死亡！外送員慘摔車小腿骨折
「誰家養的狗？突然衝出馬路害人摔車！」台南市南區大同路二段，20日晚9點多發生外送員騎機車時，路邊突然竄出小狗碰撞後，男騎士摔車骨折送醫，小狗死亡，但警方送寵物醫院掃無晶片查無飼主。市警六分局今天說，民眾如養狗一定要將狗繫好，避免狗突然跑到馬路上造成車禍意外。
據了解，50多歲的郭姓男子，昨晚9點多駕駛機車沿大同路二段北向南行駛至大同路二段156號前直行時，與路邊竄出小狗發生碰撞，導致郭右小腿骨折送成大醫院，今天開刀，另機車車頭受損，小狗已死亡。
小狗經員警送西門路寵物醫院掃無晶片查無飼主，已翻拍相關照片請當地派出所協尋飼主，郭無酒精反應。
台南市警六分局今天說，民眾如果飼養狗，一定要將狗繫好，避免狗突然跑出來造成車禍意外，如果是飼主疏失造成他人車禍意外，飼主得負過失責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言