影／小狗突竄出馬路碰撞死亡！外送員慘摔車小腿骨折

「誰家養的狗？突然衝出馬路害人摔車！」台南市南區大同路二段，20日晚9點多發生外送員騎機車時，路邊突然竄出小狗碰撞後，男騎士摔車骨折送醫，小狗死亡，但警方送寵物醫院掃無晶片查無飼主。市警六分局今天說，民眾如養狗一定要將狗繫好，避免狗突然跑到馬路上造成車禍意外。

據了解，50多歲的郭姓男子，昨晚9點多駕駛機車沿大同路二段北向南行駛至大同路二段156號前直行時，與路邊竄出小狗發生碰撞，導致郭右小腿骨折送成大醫院，今天開刀，另機車車頭受損，小狗已死亡。

小狗經員警送西門路寵物醫院掃無晶片查無飼主，已翻拍相關照片請當地派出所協尋飼主，郭無酒精反應。