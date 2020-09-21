約女模特大尺度外拍 攝影師搶手機、摸胸拍臀遭訴

攝影師28歲黃姓男子，去年約女模特大尺度外拍，因積欠拍攝費起爭執，女方報警後，黃男涉嫌搶走手機離開現場，謊稱撿到手機交給警方；當天，黃又約另一名女生外拍，涉嫌在拍攝途中，伸出狼爪拍打女生臀部遭訴。士林地檢署依強制罪嫌、性騷擾提起公訴。

起訴指出，去年11月27日上午10時許，黃男約女模特兒至士林劍潭路巷弄一處民宅外拍，雙方見面後，因質疑積欠拍攝費，發生爭執，女模特拿手機報警，黃男惱羞拉扯、搶走手機離開民宅。當天10點50分許，把手機交給重慶北路3段的警察，假稱撿到手機，直到女模特報案，才知道手機被當作拾得物受理。

女模特指控，遭黃男強押在牆上，遭摸胸、摸臀，當時激烈爭執，又被黃男打巴掌1下，導致左臉疼痛。黃到案後否認打人，女模特到場就質疑上次沒付錢，先出手打人，當時「都沒有還手」直到她打電話報案才發生拉扯。黃坦承，因她只穿內褲裸拍，不慎碰到屁股。

檢方依照女模特提供的現場錄音，只能辨別雙方在搶手機，有肢體接觸，無法判斷接觸方式和部位。檢方認定，搶手機過程中，若不慎碰到屁股，也難認定強制猥褻，此部分不起訴。

黃男爭議行為不只一樁，同一天中午12點半，黃又約了另一名女生拍攝大尺度照片，在拍攝過程中，意圖性騷擾，趁女生來不及抗拒，觸摸肩膀、腰，還拍打臀部1下。

女生提告黃男強制猥褻，女生指控，黃男在拍攝過程中，趁機摸肩膀、摟腰，又在準備更換下一套衣物時，突然拍打屁股。對此，黃男再度坦承拍打屁股。