拉繩垂降偷神明4銀牌 蜘蛛人後悔：被逮也是解脫

嘉義縣東石鄉一名黃姓男子日前假借住在東石鄉某廟宇香客大樓內，半夜從香客大樓二樓以麻繩垂降至廟內，竊取神明身上4面銀牌後逃逸，嘉義縣警局朴子分局偵查隊多日查訪，昨天下午4時許將黃男逮捕歸案，黃男表示，對在王爺公神面前偷盜感到後悔。

廟方表示，黃姓男子表示因自己身無分文，想借宿香客大樓一晚，沒想隔天看監視器，發現黃男觀察廟宇環境後，半夜趁廟方管理人員關門，從住宿的二樓由上而下垂降進廟內，垂降過程中造成廟宇屋簷受損，黃嫌以雙手攀繩也因此摔落在地，導致手、腳部受傷，狼狽起身徒手竊取銀牌後逃逸。

朴子分局表示，警員分析黃嫌已離家2年未曾返家，大膽假設黃嫌沒有財力無法逃至外地，可能躲藏在沿海村落附近如蚵寮、簡易鐵皮棚架內，經日夜多處查訪，終於在昨天下午4時許離案發地僅一村之隔的某處蚵寮前遇見黃男，雖黃嫌轉身逃跑至蚵寮旁小路內想躲避查緝，還是在警方圍追下束手就擒。

黃嫌被捕後，帶警方至他租用的重機車置物箱內起獲廟方遭竊銀牌4面，其中1面因要方便變賣，而被折斷頂部，其餘3面完好，他表示，對自己一時貪念，在王爺公神明面前行偷盜行為感到非常後悔，事後覺得「舉頭三尺有神明」，自己終會為所做的事情付出代價，被警方找到也是一種解脫。