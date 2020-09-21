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外送員機車裝側燈吃紅單 他不服辯改裝「為安全」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

一名熊貓外送員今天凌晨於臉書貼文指出，被左營警分局警員依「擅自增加車側燈」開紅單舉發，他不滿表示「為了安全加裝」、「一堆不開車燈的請問反光片你裝幾百片有用？」但左營警分局解釋，依法未准許機車裝側燈，僅准裝非三角形的反光標誌，且要紅色或橘色。

這名郭姓外送員在臉書社團「爆料公社二社」貼文說，「我跑FoodpanXX大半夜晚、這是為了安全加裝。一堆不開車燈的請問反光片你裝幾百片有用？」並附上他被員警填的紅單照片，舉發理由為「擅自增加車側燈（紅色）」，他也PO出機車照，在他車頭左側確實有1個圓形的紅燈。

底下留言的網友正反兩極，有人認同「你加裝是為了自己的安全彌補原廠的不足」「我覺裝這個挺安全的啊」，也有網友批「原本就規定不可以裝」、「連法規都不懂還來爆料？！依你的理由大家改車都合法了！！」

左營分局解釋，機車加裝燈光，依道路交通安全規則附件7「車輛燈光與標誌檢驗規定」內之2「機車燈光與標誌檢驗規定」當中，並未准許機車加裝「車側燈」，另同規定之3「車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合下列規定之輔助燈光與標誌」，僅允許機車在側方增加非三角形反光標誌（橙色或紅色）。

警方指出，車主若加裝燈光就屬非法，應舉發，此案依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款開罰900元。

熊貓外送的郭姓外送員上網PO文，不滿機車裝側燈卻遭開罰。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
熊貓外送的郭姓外送員上網PO文，不滿機車裝側燈卻遭開罰。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
郭姓外送員的機車加裝側燈，他認為是為了安全。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
郭姓外送員的機車加裝側燈，他認為是為了安全。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
左營分局員警認為熊貓外送員機車加裝側燈屬違規，開單舉發。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
左營分局員警認為熊貓外送員機車加裝側燈屬違規，開單舉發。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
郭姓外送員PO出被開出的紅單。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
郭姓外送員PO出被開出的紅單。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社

爆料公社 外送員

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