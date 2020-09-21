手肘靠椅背竟惹禍 高中生遭黑白雙煞持刀追打

新北一名董姓高中生前晚和同學到汐止某餐廳吃飯，席間因手肘與路過的白衣男子發生碰撞，用完餐步出店門口，即遭對方夥同黑衣男子追打，造成他與朱姓同學頭部受創；警方接獲報案展開追查，確認白衣男子是剛滿18歲的潘姓男子，而身穿黑衣是19歲的謝姓男子，全案朝傷害案偵辦中。

警方調查，這起傷害案發生在本月19日晚間8時許，董姓少年因為把手肘放在椅背上，才會與路過的潘男發生碰撞。事發當下，雙方雖然互看不順眼，但沒有發生衝突，直到雙方在店外各自抽菸時，少年突然口出穢言又丟東西，潘男認為其舉止有針對挑釁意味，才會找謝男助陣。

由於追打高中生的黑衣男手中還持有刀械，引發不小騷動。但慶幸的是，黑衣男未使用刀械攻擊，被打的高中生僅頭部輕微挫傷，送醫後已無大礙；警方表示，案發時已受理高中生報案，全案訊後將依傷害罪移送地檢署偵辦。