聽新聞
test
0:00 / 0:00
為小孩教養問題 高雄連襟一言不合大打出手
高雄吳姓男子深夜到妹婿黎姓男子所開的烤魚店敘舊，2人因小孩教養問題大打出手，黎的堂兄弟因看不下去上前助拳，3人扭打在一起；轄區警方三民一分局快打部隊獲報到場，將倒在地上的吳男送醫。
據了解，吳男（30歲）還有黎男（27歲）互為姊夫與妹婿關係，2人久未相見，原吳到黎新開不久的烤魚店想敘舊，但卻因小孩教養問題，雙方爆發口角進而大打出手，黎的堂弟認為吳不理性、無理取鬧又上前助拳。
轄區警方三民一分局快打部隊到場後，只見吳男因頸部瘀青，已經趴臥在地上，警方先將吳送醫後，現場詢問人等未有人承認，經警方曉以大義，黎男堂兄弟2人才出面坦承動手打人。
警方將黎男帶回派出所內後，因吳男未告刑法傷害罪嫌，將黎姓堂兄弟依社會秩序維護法移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言