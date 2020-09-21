為小孩教養問題 高雄連襟一言不合大打出手

高雄吳姓男子深夜到妹婿黎姓男子所開的烤魚店敘舊，2人因小孩教養問題大打出手，黎的堂兄弟因看不下去上前助拳，3人扭打在一起；轄區警方三民一分局快打部隊獲報到場，將倒在地上的吳男送醫。

據了解，吳男（30歲）還有黎男（27歲）互為姊夫與妹婿關係，2人久未相見，原吳到黎新開不久的烤魚店想敘舊，但卻因小孩教養問題，雙方爆發口角進而大打出手，黎的堂弟認為吳不理性、無理取鬧又上前助拳。

轄區警方三民一分局快打部隊到場後，只見吳男因頸部瘀青，已經趴臥在地上，警方先將吳送醫後，現場詢問人等未有人承認，經警方曉以大義，黎男堂兄弟2人才出面坦承動手打人。