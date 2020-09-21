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影／台中客運煞車不及撞前車 波及7輛汽機車幸無人傷
台中客運張姓司機今天上午9時許行經南區台中路、復興路時，疑因前方陳姓女子的轎車突然靠邊停車，張煞車不及撞上，隨後又因撞擊力道，波及停放在路旁的2輛轎車、5輛機車，警方獲報到場酒測，發現張、陳二人都未測得酒精反應，初步研判是未注意車前狀況，保持安全距離，詳細的肇事原因，有待後續調閱監視器釐清。
據查，台中客運張姓司機（52歲）今天上午9時許，駕駛公車沿南區台中路往霧峰方向直行，行經台中路、復興路口時，前方由陳姓女子駕駛的轎車突然欲靠邊停車，公車剎車不及撞上後，撞擊力道將陳車往前推撞，再撞上路旁停車格內的2輛轎車，並波及停在騎樓的5輛機車。
第三警分局交通分隊獲報前往查處，發現陳、張二人都無酒精濃度，也都無人因車禍受傷，初步研判肇事原因為未注意車前狀況，保持安全距離，詳細的肇事責任，有待後續調查釐清。
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