女與家屬10多年未見面 警尋獲讓全家團圓過中秋

彰化縣警察局員警在彰化芬園鄉彰南路巡邏時，發現一名短髮女子在街上徘徊，員警詢問女子答非所問，警方查出，莊女與家人10多年未見面，通知澎湖的家屬帶回，讓一家團圓過中秋。

彰化縣警察局彰化分局芬園分駐所長柯福來接受媒體聯訪時說，莊女家住澎湖縣馬公市，家屬得知10多年未見面的莊女下落很開心，也趕到彰化來接人。

彰化分局芬園分駐所巡佐林德興、員警李奕鋒，日前在執行巡邏勤務時，在彰化縣芬園鄉彰南路發現一名年約40多歲的女子在街上遊蕩，神色慌張，員警上前詢問女子，發現女子答非所問，無法說清楚自己來自何處。

警方查出女子身分為家住澎湖馬公市的莊女，日前被基隆戶政所通報為失蹤人口，透過彰化縣政府社會處社工查詢，發現莊女的家屬可能住在澎湖縣馬公市，打電話聯絡上莊女的母親。

莊母向警方說明，她10多年前在基隆工作時，女兒突然不告而別，也未留下任何聯繫方式，有時女兒會打公用電話告知近況，但從未留下任何聯絡方式，即使她想找女兒也不知從何找起。

警方指出，他們將莊女先安置在彰化花壇鄉茉莉花養護中心，莊女的姊姊日前也特別從澎湖飛來彰化，看見多年不見的妹妹，情緒激動，也感謝員警的協助，讓她們一家人能夠在中秋節前夕團圓。