暖警尋獲失蹤10多年女子 中秋節前夕助一家團圓

基隆莊姓女子10多年前離家，家人報警通報為失蹤人口，莊女四處流浪，直到今年9月中到彰化芬園鄉，芬園分駐所員警看到她徘徊街上，發現她是戶政事務所通報的失蹤人口，趕緊聯繫家人，近日姊姊到芬園將她接回，在中秋節前夕讓一家人團圓。

芬園分駐所巡佐林德興、警員李奕鋒日前執行巡邏勤務時行經彰南路，發現一名40歲莊姓女子在街上徘徊神情無助，上前關心問候，她起初相當害怕也答非所問，語焉不詳，警方耐心溝通，多方查證後才確認是戶政事務所通報的失蹤人口。

警方通報縣府社會處派員先安置莊女，並追查莊女的狀況，發現她長期到處流浪，四處打零工，家屬現在則住在澎湖地區屬，警方聯繫上她的70歲老母親，這通找到寶貝女兒的電話讓老人家激動到哽咽，久久說不出話。

莊母10多年前還在基隆工作，女兒卻突然不告而別，期間僅偶爾以公用電話打來說說近況，但從未透露居住情形，讓她每天都苦無得知女兒究竟去哪裡。