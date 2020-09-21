買飲料糾紛罵警「王O蛋」還踢女警下體 被判拘役30天

嘉義市劉姓女子日前買飲料因消費糾紛向警方報案，員警到達現場處理，她卻拒絕警方確認身份，怒罵員警「王O蛋」，還踢女警下體，經警方壓制依妨害公務罪嫌移送法辦，檢方訊後申請簡易判決，法院判兩案合併拘役30日、得易科罰金。

年約30多歲劉姓女子，上月25日上午10時許，到嘉義市吳鳳北路某飲料店消費、和店員發生口角，劉女即打電話報警，嘉義市警局二分局南門派出所獲報後，立即派張姓員警和許姓女警抵達現場處理。

劉姓女子見員警到場後，忽然又表示不想員警介入，張姓員警為確認劉女報案人身分，請她出示身分證件核對、劉女不依，在爭執過程對張怒罵「王O蛋」，張即以涉嫌妨害公務準備將劉逮捕，許姓女警上前執行公務時，劉女還用腳踢中許下體，最後才被二員警制伏帶回偵訊。