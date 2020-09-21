男子訪友未遇亂開槍 返家心情不好疑又自開1槍送醫不治

苗栗縣頭份市昨天深夜傳槍響，警方組專案小組追查開槍李姓男子，他卻在苗栗縣銅鑼鄉住處，胸口中1槍，送醫急救回天乏術，警方初步調查他疑似心情不好，持改造手槍朝自己開槍，全案由警方進一步調查中。

警方初步調查，李姓男子（36歲）疑因心情不好，昨天深夜11點多到頭份市一處社區，疑似訪友未遇，持改造手槍朝空地開了2槍，頭份分局據報組成專案小組偵辦，李男返回銅鑼鄉住處，今天凌晨1點多在2樓房間，疑似朝自己胸部開1槍，現場血流如注。

李男家人發現，趕緊報案送醫急救，但傷重回天乏術，警方在李男房間找到改造手槍、2顆彈殼，他生前並曾打電話給家人心情不好，透露輕生念頭，全案將報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

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