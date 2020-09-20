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又是廢棄物回收場火警 斗六垃圾問題再受議論
「怎麼回事？」雲林斗六市同一天發生2起廢棄物火警！消防局晚間約9點35分接獲報案，指出斗六公所江厝回收場竄出熊熊火光，消防局出動公園、斗六、古坑、斗南等分隊，共8輛救災、救護車，16名消防人員前往灌救，斗六清潔隊也調度大型機具前往協助，無人員受困，至於一天2起火警，詳細原因仍有待調查。
今天上午雲科路3段竹圍大橋大型廢棄物暫置場才發生火警，晚間江厝里回收場也傳出火警。行經台78線東西向快速道路溝埧交流道的民眾表示「被烈火與濃煙震懾」，消防局初步調閱現場監視器，疑似因沼氣引起火苗，使現場堆置的垃圾瞬間起火燃燒，經消防人員全力灌救，目前火勢已控制，詳細起火原因仍待釐清。
據了解，江厝資源回收場原是斗六舊垃圾掩埋場，封場多年改堆置樹枝、家具等廢棄物回收場；今天上午竹圍大橋下才傳火警，當時一旁未燃燒的床墊下午被運至江厝里堆置，未料竟又發生火警，同一天發生2起，民眾議論紛紛，只盼相關單位能明察起火原因，還給大家安寧。
目擊民眾說，事發當時火光衝天，濃濃黑煙不斷冒出，場面駭人；此處近年有數次發生火警的紀錄，因都堆置垃圾，火勢容易蔓延，也造成附近江厝、久安、三光、溝垻里等居民的空氣品質受影響，大家更恐慌農作物受汙染，經此事件提出嚴正抗議，希望相關單位能盡快解決垃圾問題，消弭這顆「不定時炸彈」。
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