快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

火災現場怎麼逃？ 土城防災演練濃煙屋超逼真

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

為使防災意識向下紮根，新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」，規劃有防震戰士、逃生小達人、消防勇戰士、防災知識王等關卡，其中更擺設超逼真的濃煙屋，讓孩子們體驗火場濃煙密布的情況，並學習如何逃生，專業消防員也在一旁仔細說明正確逃生觀念及急救知識，寓教於樂。

土城區長陳國欽指出，孩子們是未來的國家主人翁，過去也時常有機警學童救人一命的案例，有賴於平時的基礎災防知識教育，透過防災親子營，提醒地震保命三步驟：趴下、掩護、穩住，以及火災時該如何確保正確逃生路線，並學習CPR用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷等技巧。

成功通關濃煙模擬屋的六年級陳小弟表示，能有體驗火場濃煙密布的機會，非常珍貴，也深刻感受到火災的可怕；活動中也很開心能穿上消防員服裝，未來也希望能成為一名消防員，幫助許多人。

區公所表示，親子營除了豐富的獎品及趣味闖關，防災知識王關卡的機器人扭蛋機更是全場焦點，小朋友從扭蛋機轉出題目後，不僅能直接把玩具帶回家，答對題目還能集章換獎品，新北市土城區家長聯合會也提供精緻禮品，贈送給現場參與的小朋友。

新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」。圖／土城區公所提供
新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」。圖／土城區公所提供
新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」，擺設超逼真的濃煙屋，讓孩子們體驗火場濃煙密布的情況。圖／土城區公所提供
新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」，擺設超逼真的濃煙屋，讓孩子們體驗火場濃煙密布的情況。圖／土城區公所提供

【相關閱讀】

‧【專題】救命整理包／遇到火災怎麼辦？ 必看火災逃生求生術！
‧消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」 破除火場迷思：別躲浴室！
‧大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災
‧電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事
‧【Q&A】十萬火急！火災常識小遊戲 你能逃出火海嗎？

消防員 火災

延伸閱讀

火災中10歲兄捨身護弟「身邊塞滿棉被」 母親不見人影

相關新聞

09:21收到國家級警訊了嗎？10點、10：59還有兩波

今天是「921」國家防災日，許多人手機上午9點21分都收到防震防災演習警示簡訊，桃園市部分學校也透過廣播開始演練，配合內...

國家防災日 豐原區長帶隊就地趴下掩護穩住

今天是921大地震21年，今天早上9點21分，很多人手機簡訊都收到國家防災日演習警報，台中市豐原區長洪峰明立刻帶隊就地趴...

男子訪友未遇亂開槍 返家心情不好疑又自開1槍送醫不治

苗栗縣頭份市昨天深夜傳槍響，警方組專案小組追查開槍李姓男子，他卻在苗栗縣銅鑼鄉住處，胸口中1槍，送醫急救回天乏術，警方初...

刑事局示警：赴菲任職博弈公司 糾紛不斷

不少國人至菲律賓博弈公司任職，但近三年內駐菲代表處已接獲卅一名台灣民眾求助，很多疑似不知自己在非法博弈公司任職而成為犯罪...

女山友失蹤30天 夫懸賞150萬

台北市五十七歲趙姓女山友上月廿二日輕裝攻頂中雪山，下山途中迷路失蹤，迄今已卅天，台中、苗栗及新北三地消防局及山難搜救團體...

家中雜物斷捨離 降低火災危機

嘉義市今年發生數起火警，原因都是在屋內堆積資源回收物釀災，疏散上百人才沒造成傷亡，市府消防局說，室內堆雜物，若遇到電線走...

大型廢家具火災 雲林燒出問題

各縣市政府常苦惱如何處置大型廢棄家具，雲林斗六市竹圍大橋下的臨時大型家具暫置區昨天火警，凸顯全縣只有一處大型廢棄物處理系...

又是廢棄物回收場火警 斗六垃圾問題再受議論

「怎麼回事？」雲林斗六市同一天發生2起廢棄物火警！消防局晚間約9點35分接獲報案，指出斗六公所江厝回收場竄出熊熊火光，消...

知名連鎖壽司傳顧客用餐不適 2人送醫

新北市一間連鎖壽司點晚間傳出意外！一名15歲謝姓少女在用餐時，右手指不慎被螃蟹腳劃傷，出現頭暈症狀，另一名31歲潘姓男子...

待轉大富翁台中大智路登場 中警加強疏導保路暢

「台灣機車路權促進會」在臉書社團發起，今天下午3時許在台中市東區復興路、大智路口實施「待轉大富翁」活動，號召機車駕駛人不...

女開車叭一聲竟遭亮刀恐嚇 警方查緝亮刀男法辦

桃園市王姓女網友今天下午在臉書「爆廢公社」社群PO文「桃園治安何在? 目無王法」，指稱自己在桃園區吉昌街，鳴按一聲喇叭提...

瑞豐夜市財神求籤機台遭撬 硬幣遭搬空恐上千元

高雄知名的瑞豐夜市傳出「靈籤機」遭破壞，台主蔡姓男子昨天發現機台投零錢的面板，竟整面被人涉嫌撬開，裡面硬幣全不見；他依以...

熱門新聞

妙齡女遭潑糞下午提告公然侮辱 律師：這招真的很可怕

妙齡女被潑糞屎桶蓋頭 回家洗五次還有味道驚見金針菇

藝人旅遊團御用領隊「自由哥」驟逝 過程猶如小鬼翻版

知名連鎖壽司傳顧客用餐不適 2人送醫

夫懸賞150萬尋妻 攻中雪山失蹤至今搜救無果

立委集體收賄案偵查終結 蘇震清等5名立委全被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。