火災現場怎麼逃？ 土城防災演練濃煙屋超逼真
為使防災意識向下紮根，新北市消防局第五救災救護大隊與土城區公所今合辦「防災小達人親子營」，規劃有防震戰士、逃生小達人、消防勇戰士、防災知識王等關卡，其中更擺設超逼真的濃煙屋，讓孩子們體驗火場濃煙密布的情況，並學習如何逃生，專業消防員也在一旁仔細說明正確逃生觀念及急救知識，寓教於樂。
土城區長陳國欽指出，孩子們是未來的國家主人翁，過去也時常有機警學童救人一命的案例，有賴於平時的基礎災防知識教育，透過防災親子營，提醒地震保命三步驟：趴下、掩護、穩住，以及火災時該如何確保正確逃生路線，並學習CPR用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷等技巧。
成功通關濃煙模擬屋的六年級陳小弟表示，能有體驗火場濃煙密布的機會，非常珍貴，也深刻感受到火災的可怕；活動中也很開心能穿上消防員服裝，未來也希望能成為一名消防員，幫助許多人。
區公所表示，親子營除了豐富的獎品及趣味闖關，防災知識王關卡的機器人扭蛋機更是全場焦點，小朋友從扭蛋機轉出題目後，不僅能直接把玩具帶回家，答對題目還能集章換獎品，新北市土城區家長聯合會也提供精緻禮品，贈送給現場參與的小朋友。
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