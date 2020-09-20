快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

待轉大富翁台中大智路登場 中警加強疏導保路暢

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

「台灣機車路權促進會」在臉書社團發起，今天下午3時許在台中市東區復興路、大智路口實施「待轉大富翁」活動，號召機車駕駛人不斷於該路口繞行，以表達取消機車兩段式左轉規定訴求，台中市第三警分局因應此次活動，加強勤務規劃部署及作為，派員實施交通指揮、疏導管制，以維持交通順暢與安全，活動至今天晚間7時許已落幕，恢復正常通行。

第三警分局表示，有關機車駕駛人不斷於路口待轉區繞行之行為，已非屬正常駕駛行為，倘若已妨礙其他正常車流行駛，造成周邊交通壅塞影響其他用路人權益，警方將依「道路交通管理處罰條例」第4條第2項及第6條之規定，適時介入指揮、疏導、管制，如遇有不服從警方指揮情事，將依違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法、刑法等相關規定，實施交通違規稽查並蒐證相關違規行為，視情節依法舉發或逕行通知行為人到案說明。

第三警分局指出，活動現場固定繞行車輛約50餘輛車次，分局長廖國政於現場指揮警力因應，視車流狀況機動實施路口控燈、待轉停等區延伸、強制機車直行等管制疏導措施，並引導行人不受影響順利通行，現場車流雖多，都能配合警方指揮，路口秩序尚稱順暢，另副分局長蔡期望持續以大聲公廣播告知現場機車騎士，勸導機車騎士請尊重所有用路人權益，不要造成市民對訴求產生負面觀感，勸導立即駛離。活動約在晚間7時許結束，現場車流恢復正常。

台中市第三警分局呼籲，民眾若對於路口設置兩段式左轉或其他道路標誌、標線交通工程有不同意見，都可循正常管道向道路主管機關反映，應避免採取妨礙正常車流行駛之方式，不但造成交通阻塞，更徒增交通安全風險，對於相關違法、規行為，警方將就個案具體違規事證蒐證後，事後依相關法規嚴正執法，以維護用路人權益。

台灣機車路權促進會今天下午在東區大智路、復興路口舉行兩段式左轉繞行活動，第三警分局加強疏導，確保其他用路人通行無阻。圖／第三警分局提供
台灣機車路權促進會今天下午在東區大智路、復興路口舉行兩段式左轉繞行活動，第三警分局加強疏導，確保其他用路人通行無阻。圖／第三警分局提供

台中市

延伸閱讀

影／抗議大智路長出「待轉區」百輛機車無限轉癱瘓交通

台中東區商鋪 需求旺

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

打通大智路果然有用 中市府：行車最多省10分鐘車程

相關新聞

09:21收到國家級警訊了嗎？10點、10：59還有兩波

今天是「921」國家防災日，許多人手機上午9點21分都收到防震防災演習警示簡訊，桃園市部分學校也透過廣播開始演練，配合內...

國家防災日 豐原區長帶隊就地趴下掩護穩住

今天是921大地震21年，今天早上9點21分，很多人手機簡訊都收到國家防災日演習警報，台中市豐原區長洪峰明立刻帶隊就地趴...

男子訪友未遇亂開槍 返家心情不好疑又自開1槍送醫不治

苗栗縣頭份市昨天深夜傳槍響，警方組專案小組追查開槍李姓男子，他卻在苗栗縣銅鑼鄉住處，胸口中1槍，送醫急救回天乏術，警方初...

刑事局示警：赴菲任職博弈公司 糾紛不斷

不少國人至菲律賓博弈公司任職，但近三年內駐菲代表處已接獲卅一名台灣民眾求助，很多疑似不知自己在非法博弈公司任職而成為犯罪...

女山友失蹤30天 夫懸賞150萬

台北市五十七歲趙姓女山友上月廿二日輕裝攻頂中雪山，下山途中迷路失蹤，迄今已卅天，台中、苗栗及新北三地消防局及山難搜救團體...

家中雜物斷捨離 降低火災危機

嘉義市今年發生數起火警，原因都是在屋內堆積資源回收物釀災，疏散上百人才沒造成傷亡，市府消防局說，室內堆雜物，若遇到電線走...

大型廢家具火災 雲林燒出問題

各縣市政府常苦惱如何處置大型廢棄家具，雲林斗六市竹圍大橋下的臨時大型家具暫置區昨天火警，凸顯全縣只有一處大型廢棄物處理系...

又是廢棄物回收場火警 斗六垃圾問題再受議論

「怎麼回事？」雲林斗六市同一天發生2起廢棄物火警！消防局晚間約9點35分接獲報案，指出斗六公所江厝回收場竄出熊熊火光，消...

知名連鎖壽司傳顧客用餐不適 2人送醫

新北市一間連鎖壽司點晚間傳出意外！一名15歲謝姓少女在用餐時，右手指不慎被螃蟹腳劃傷，出現頭暈症狀，另一名31歲潘姓男子...

待轉大富翁台中大智路登場 中警加強疏導保路暢

「台灣機車路權促進會」在臉書社團發起，今天下午3時許在台中市東區復興路、大智路口實施「待轉大富翁」活動，號召機車駕駛人不...

女開車叭一聲竟遭亮刀恐嚇 警方查緝亮刀男法辦

桃園市王姓女網友今天下午在臉書「爆廢公社」社群PO文「桃園治安何在? 目無王法」，指稱自己在桃園區吉昌街，鳴按一聲喇叭提...

瑞豐夜市財神求籤機台遭撬 硬幣遭搬空恐上千元

高雄知名的瑞豐夜市傳出「靈籤機」遭破壞，台主蔡姓男子昨天發現機台投零錢的面板，竟整面被人涉嫌撬開，裡面硬幣全不見；他依以...

熱門新聞

妙齡女遭潑糞下午提告公然侮辱 律師：這招真的很可怕

妙齡女被潑糞屎桶蓋頭 回家洗五次還有味道驚見金針菇

藝人旅遊團御用領隊「自由哥」驟逝 過程猶如小鬼翻版

知名連鎖壽司傳顧客用餐不適 2人送醫

夫懸賞150萬尋妻 攻中雪山失蹤至今搜救無果

立委集體收賄案偵查終結 蘇震清等5名立委全被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。