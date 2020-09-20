待轉大富翁台中大智路登場 中警加強疏導保路暢

「台灣機車路權促進會」在臉書社團發起，今天下午3時許在台中市東區復興路、大智路口實施「待轉大富翁」活動，號召機車駕駛人不斷於該路口繞行，以表達取消機車兩段式左轉規定訴求，台中市第三警分局因應此次活動，加強勤務規劃部署及作為，派員實施交通指揮、疏導管制，以維持交通順暢與安全，活動至今天晚間7時許已落幕，恢復正常通行。

第三警分局表示，有關機車駕駛人不斷於路口待轉區繞行之行為，已非屬正常駕駛行為，倘若已妨礙其他正常車流行駛，造成周邊交通壅塞影響其他用路人權益，警方將依「道路交通管理處罰條例」第4條第2項及第6條之規定，適時介入指揮、疏導、管制，如遇有不服從警方指揮情事，將依違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法、刑法等相關規定，實施交通違規稽查並蒐證相關違規行為，視情節依法舉發或逕行通知行為人到案說明。

第三警分局指出，活動現場固定繞行車輛約50餘輛車次，分局長廖國政於現場指揮警力因應，視車流狀況機動實施路口控燈、待轉停等區延伸、強制機車直行等管制疏導措施，並引導行人不受影響順利通行，現場車流雖多，都能配合警方指揮，路口秩序尚稱順暢，另副分局長蔡期望持續以大聲公廣播告知現場機車騎士，勸導機車騎士請尊重所有用路人權益，不要造成市民對訴求產生負面觀感，勸導立即駛離。活動約在晚間7時許結束，現場車流恢復正常。