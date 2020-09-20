女開車叭一聲竟遭亮刀恐嚇 警方查緝亮刀男法辦

桃園市王姓女網友今天下午在臉書「爆廢公社」社群PO文「桃園治安何在? 目無王法」，指稱自己在桃園區吉昌街，鳴按一聲喇叭提醒違規左轉轎車，對方駕駛竟拿開山刀下車威脅恐嚇。警方查出對方是邱姓男子，今晚將他查緝到案，邱男供稱帶刀是為防身，警方訊後將他依恐嚇、社會秩序維護法函送桃園地檢署偵辦。

王姓女子臉書PO文後，警方發現聯絡王女說明和報案，王女不願提告，警方指出，王女今天下午開車行經桃園區吉昌街晉福宮前，20歲邱姓男子駕駛轎車未打方向燈左轉切出，王女按喇叭示警，引發邱男不悅，持開山刀下車威嚇後逃逸，王女未報案，在臉書PO文陳述。