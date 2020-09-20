聽新聞
test
0:00 / 0:00
女開車叭一聲竟遭亮刀恐嚇 警方查緝亮刀男法辦
桃園市王姓女網友今天下午在臉書「爆廢公社」社群PO文「桃園治安何在? 目無王法」，指稱自己在桃園區吉昌街，鳴按一聲喇叭提醒違規左轉轎車，對方駕駛竟拿開山刀下車威脅恐嚇。警方查出對方是邱姓男子，今晚將他查緝到案，邱男供稱帶刀是為防身，警方訊後將他依恐嚇、社會秩序維護法函送桃園地檢署偵辦。
王姓女子臉書PO文後，警方發現聯絡王女說明和報案，王女不願提告，警方指出，王女今天下午開車行經桃園區吉昌街晉福宮前，20歲邱姓男子駕駛轎車未打方向燈左轉切出，王女按喇叭示警，引發邱男不悅，持開山刀下車威嚇後逃逸，王女未報案，在臉書PO文陳述。
警方循線掌握邱男車輛和身分，今晚將他查緝到案，邱男供稱，當時以為後車按喇叭是向他挑釁，下車攜帶刀械是為了防身，當他發現開車是女性後，立即上車離去。警方表示，訊後將他依恐嚇、社會秩序維護法函送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言