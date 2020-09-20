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瑞豐夜市財神求籤機台遭撬 硬幣遭搬空恐上千元

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄知名的瑞豐夜市傳出「靈籤機」遭破壞，台主蔡姓男子昨天發現機台投零錢的面板，竟整面被人涉嫌撬開，裡面硬幣全不見；他依以往營收研判，遭竊約1000多元的硬幣，今天向轄區左營分局新莊派出所報案，警方將向夜市的管委會調閱監視器畫面，清查可疑的對象。

據了解，此「靈籤機」擺放位置，約從瑞豐夜市的南屏路、裕誠路口進入夜市，直走到底的公廁旁邊，單獨1個機台而非攤位；機台做得像1個小財神廟，上面還寫「財神爺挺你」，民眾每次只要投10元就能獲1個籤詩。

警方查出，台主蔡姓男子（59歲）約每2、3天去巡一次，維護並收取硬幣，上周三（16日）巡台時沒有異狀，昨天下午5點20分再度前往，驚見機台的零錢箱面板整個遭撬開，裡面硬幣全都不見，他今天向警方報案。

蔡姓男子告訴警方，依往例每次巡台時收取的硬幣都約1000元，此次被偷走的硬幣應也有1000元上下；警方今製作筆錄後，前往現場訪查，發現夜市內的監視器應有錄到靈籤機周遭影像，將向夜市管委會調取畫面，也會調路口監視器，查緝相關涉及不法的人士。

高雄瑞豐夜市內的「靈籤機」，整個零錢箱面板遭人撬開破壞，偷走所有硬幣，台主研判損失超過千元。記者林伯驊／翻攝
高雄瑞豐夜市內的「靈籤機」，整個零錢箱面板遭人撬開破壞，偷走所有硬幣，台主研判損失超過千元。記者林伯驊／翻攝
高雄瑞豐夜市內公共廁所旁邊的求籤機台，昨晚台主發現竟遭撬開偷走硬幣。記者林伯驊／翻攝
高雄瑞豐夜市內公共廁所旁邊的求籤機台，昨晚台主發現竟遭撬開偷走硬幣。記者林伯驊／翻攝

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