瑞豐夜市財神求籤機台遭撬 硬幣遭搬空恐上千元

高雄知名的瑞豐夜市傳出「靈籤機」遭破壞，台主蔡姓男子昨天發現機台投零錢的面板，竟整面被人涉嫌撬開，裡面硬幣全不見；他依以往營收研判，遭竊約1000多元的硬幣，今天向轄區左營分局新莊派出所報案，警方將向夜市的管委會調閱監視器畫面，清查可疑的對象。

據了解，此「靈籤機」擺放位置，約從瑞豐夜市的南屏路、裕誠路口進入夜市，直走到底的公廁旁邊，單獨1個機台而非攤位；機台做得像1個小財神廟，上面還寫「財神爺挺你」，民眾每次只要投10元就能獲1個籤詩。

警方查出，台主蔡姓男子（59歲）約每2、3天去巡一次，維護並收取硬幣，上周三（16日）巡台時沒有異狀，昨天下午5點20分再度前往，驚見機台的零錢箱面板整個遭撬開，裡面硬幣全都不見，他今天向警方報案。