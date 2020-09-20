女山友攀登中雪山失聯30天 夫懸賞150萬尋妻

一名趙姓女登山客上月21日攀登台中大雪山，未料隔天下山途中脫隊失聯，至今已失聯30天，趙女丈夫本月17日在臉書發文懸賞150萬元，懇請各界高手支援，希望可以盡快把妻子找到。

趙女的丈夫日前在臉書PO文指出，內人8月22日輕裝攻中雪山，於下山途中迷路失聯，消防局與民間搜救隊搜尋多日無果，不得已採用懸賞方式，盼各界高人能伸出援手，近日計畫在26k營地搭2至3座四人帳，給搜救人員睡覺休息用，也會放一些耐久食材，減輕搜救人員的負擔，懇請各界高手支援搜尋內人。

趙女丈夫也表示，因中雪山地形險峻，多處大落差峭壁，非一般地形，有橫跨高山箭竹經驗，還需要有繩索垂降專業，建議組2至3人隊伍以保自身安全。