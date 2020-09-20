馬路放鞭炮騎士驚嚇車禍受傷 桃園男吃上官司賠償

桃園市32歲葉姓男子去年8月間傍晚在中壢市中正路住家前馬路施放鞭炮，當時林姓機車騎士行經驚嚇閃避，擦撞左側黃姓司機駕駛的小貨車後，林男人、機車倒地，手腳四肢、右大腿等多處受傷送醫，桃園地檢署日前偵結，將葉姓男子依過失傷害罪嫌聲請法院簡易判決處分。

檢警調查，葉姓男子去年8月14日傍晚在中壢市中正路住家前，疏忽警示，在馬路施放鞭炮，當時林姓機車騎士由中壢往大崙方向行駛，突然鞭炮響起，林姓騎士驚嚇閃避，擦撞同方向左側黃姓駕駛的小貨車，林姓騎士人車倒地不起，造成手腳四肢、膝蓋、足踝及腰部、右大腿多處受傷、傷口合併感染送醫治療。