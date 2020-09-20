夫懸賞150萬尋妻 攻中雪山失蹤至今搜救無果

趙姓女山友日前輕裝攻中雪山，迷途失蹤之今，趙女丈夫李先先，日前在臉書發文「懸賞150萬元」尋妻，時間從本月26日起生效，網友已轉發個山友社團，盼早日找回失聯的趙女。

當事人李先生2天前以臉書「Roger Lee」發文描述，妻子趙女今年8月22日輕裝攻雪山，在下山途中迷路，失蹤至今27日，經消防局和民間搜救隊搜尋多日，沒有結果，不得已「懸賞」盼各界高人伸出援手。

貼文指出，李先生為了找回妻子，近日計劃在26k營地搭2至3座四人帳，提供給搜救人員睡覺、休息，也會放置耐久食材，減輕搜救人員負擔。他也提醒，中雪山地形險峻，多處大落差峭壁，非一般地形，有橫跨高山箭竹經驗，還需要「繩索垂降」專業。

文內建議，組2-3人隊伍，以保自身安全，搜索日程4-5日，搜索結束需提供搜索軌跡;有意願來幫忙的高手，請打0932192567聯繫，將再提供更多資訊及之前的搜尋軌跡。

網友紛紛協助李先生轉發貼文，並留言「吉人自有天相，已經轉發你的信息給幾個山友社團」不少網友也寫下「加油、平安」一同集氣，盼能早日找回趙女。

李先生也留言回應「懸賞金額提高至150萬，拜託各界高手來幫忙搜尋內人儷媛，感恩！」李先生指出，因之前與一個搜救隊伍簽契約，為避免爭議，150萬懸賞金額延至9月26日始生效。李先生也強調，「我只有一個念頭，就是快快把內人找到！常造成思慮不周非常抱歉」。