國家防災日溫馨情 台南震災獲救姊妹親謝搜救員

九二一大地震將屆滿21週年，消防署和台北市消防局今天共辦「國家防災日防災教育宣導活動」，盼加強民眾防災知識。另台南維冠大樓震災獲救的鄭姓姊妹也現身向北市搜救員致謝。

九二一大地震21週年前夕，消防署為持續推廣地震避難知識與技能，今天下午偕北市消在國父紀念館中山公園廣場舉辦「國家防災日防災教育宣導活動」，並以「韌性防災齊心力 『震』守家園平安居」為活動主軸，署長陳文龍也親自到場宣導。

由於今年適逢台北市國際搜救隊成立20週年，現場除安排搜救隊和6隻搜救犬進行搜救演練和民眾互動外，北市消也邀請4年前台南維冠大樓震災獲救的鄭姓姊妹到場，親自向成功救援的兩名北市搜救人員表達感謝之意。

現年20歲和16歲的鄭筑云、鄭卉妤會中接受媒體聯訪時表示，當年地震發生後，兩人就被建物的牆面壓住，隨著生存空間越變越小，自行試著抬起牆面未果，幸經不斷向外呼救、對話，姑姑也請北市消人員幫忙搜索，日夜救援下，才讓兩人得以重生。

當年成功救出鄭姓姊妹的北市消搜救隊成員林政憲則說，當年靠近建物搜索時，先向鄭姓姊妹喊話，確認兩人意識清醒且可對話並依指示回應後，在確認受困位置立即展開救援行動，先利用救災器材支撐以避免建物倒塌，再將兩人救出。

另一名搜救隊成員許志峰也表示，當時接觸到兩姊妹時，先安撫兩人情緒，隨後發現妹妹鄭卉妤的腳遭建物壓住且略發黑，便先用破壞器材清除障礙物，再協助她脫困、救出。

此外，現場也結合國軍災防設備展示，攤位多達85個，包括有防災互動競技、救災能量展示及防災知識宣導等，吸引許多民眾攜老扶幼到場參與體驗。還有「地震來了怎麼辦」防災易讀手冊發表活動，幫助民眾學習重要防災知識與技能。

消防署表示，今年國家防災日活動進行一連串政府單位演練，模擬地震災害情境並設定台南市發生規模6.9的地震，各地傳出建物倒塌、人員死傷、震後火災和學校醫院毀損，以及發生道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，盼藉此精進相關防救災能力。

除此之外，為提升民眾防震知能，也舉辦國家防災日防災週宣導、各賣場及網路平台設置防災專區及全民地震避難演練等活動，以做好防災準備。