不到1小時連兩起重機自摔 中埔阿婆彎不平靜

嘉義縣大埔鄉及中埔鄉台三線阿婆彎附近因彎道多，每到假日常吸引重機騎士上山練習試車，今天中午不到1小時就接連發生2起重機騎士自摔落邊坡車禍，幸2名騎士經消防人員以吊車救起，皆意識清楚、肢體疑似骨折，送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，詳細肇事原因有待警方調查。

嘉義縣消防局表示，今天中午11點30分接獲報案，29歲朱姓男性騎士駕駛重機行經台三線320公尺處，自摔滑落10公尺橋下，造成朱男雙腳疑似骨折。

嘉縣消防局表示，12點22分又接獲報案，24歲陳姓男騎士行經台三線316公里處，連人帶車摔落約50公尺深斜坡，腿部骨折，因摔落深度很深，消防人員以籃式擔架及吊臂順利將患者救起送醫。