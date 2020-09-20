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桃園行車未打方向燈叭一聲 女車主遭男持開山刀恐嚇
桃園市一名女網友今天下午在臉書「爆廢公社」PO文「桃園治安何在? 目無王法」，質疑現在隨車備一把開山刀已是常態？女網友指出，自己鳴按一聲喇叭提醒違規左轉轎車，對方駕駛竟拿開山刀下車威脅恐嚇。警方表示，女網友尚未報案，警方根據調閱監視器影片，目前已掌握持開山刀涉嫌恐嚇男子車號，將請當事人出面說明、釐清案情。
警方調查，該女網友開車行經桃園區吉昌路晉福宮，一輛轎車未打方向燈突然開車左行，女網友疑似叭了一聲，隨即一名男子手持開山刀下車，走到網友駕駛座旁，聽見女網友說「切出來要打方向燈，不好意思」，該男子才持開山刀返回車子，開車倖然離開。
該女網友擔心報復不敢出面報案，未料許多網友看見影片、PO文後紛紛留言，有網友說「報警就對了」，也有網友以「撞死他」等情緒性語言渲洩，也有網友認為桃園治安不好，警察要努力。警方表示，警方主動與女網友聯繫，並已掌握嫌犯車號及身分，將盡速通知到案說明。
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