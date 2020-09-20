單親媽媽相信美籍男網友 警員苦勸離銀行折返又想匯款

基隆市曾姓單親媽媽在網路認識自稱在義大利工作的美國籍男子，男子佯稱要創業，請她金援1400歐元（約5萬新台幣）。曾女到銀行匯款時，行員和員警合力勸阻，防她被騙；曾女半信半疑離開銀行，但跟男網友通訊又折返。員警二度趕往銀行，告訴她辛苦賺錢養小孩不容易，才保住她的生活費。

基隆警二分局今天表示，信六路派出所本月18日下午接獲報案，指轄區內的玉山銀行疑有女子遭人詐騙，要匯款到海外不明帳戶。

警員曾尉展、陳文婷和魏志宇到達玉山銀行基隆分行，詢問曾女匯款緣由。她一開始不想多透露細節，員警耐心勸說，才告知在網路上認識自稱在義大利工作的美籍男子，兩人透過LINE聊天4個多月，感覺已墜入情網。

曾女說，前幾天美籍男子跟她說，因為要創業，需要她投資贊助。曾女不疑有他，從家中騎車至玉山銀行，跟行員說想要匯1400歐元到海外帳戶。

行員研判曾女可能遇到詐騙集團成員，員警到場後，跟曾女說對方從在網路相識、聊天，最後以特定理由提出匯款要求，正是詐騙集團慣用伎倆。