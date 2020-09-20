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台中男床上起火全身燒傷7成 疑菸蒂掉床上酒醉睡死釀禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市獨居的周姓男子今天上午9時許被警、消發現，在租賃的大樓8樓套房內的床上遭燒傷，燒燙傷面積達70％，據警、消事後調查，周的床上堆滿雜物，且有發現菸頭殘骸，研判周是因喝醉酒後不醒人事，點燃的菸頭燃燒床上雜物才釀禍，但詳細起火原因，仍有待後續調查釐清。

台中市周姓男子（62歲）租屋在北屯區安順東七街的頂樓套房內，今天上午9時許，有民眾發現周租屋的樓層疑有火、煙，警、消獲報到場滅火，發現周躺在床上，全身有2、3度的燒燙傷，燒傷面積達70%，已意識昏迷，緊急送往中國醫藥大學附設醫院治療。

經警、消初步調查，套房內僅有擺放一張雙人床，且床上堆積遙控器、生活用品等雜物，也在案發被燒穿的彈簧床上，發現疑釀禍的菸頭，初步排除是自焚的行為，研判是周喝醉酒不醒人事後，抽菸的菸頭沒有熄滅，掉落在床上點燃雜物才釀禍，不過詳細的起火原因，仍待火調科後續調查釐清。

據查，周姓男子租賃的樓層是北屯區安順東七街的頂樓8樓套房，周住在801室內，房間為套房，不到5坪，警、消到場時，周全身已有多處被燒傷，躺在雙人床上，彈簧床被燒穿，且床上堆積滿生活用品等雜物，燃燒面積約10平方公尺，財損約1萬元，詳細的案發經過，有待周脫離險境後釐清。

台中市周姓男子今天在北屯區的租屋處床上遭燒傷送醫，初步研判是菸蒂燃燒雜物釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天在北屯區的租屋處床上遭燒傷送醫，初步研判是菸蒂燃燒雜物釀禍。記者陳宏睿／翻攝

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