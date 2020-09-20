深夜在警察面前走進淡水河失蹤 天亮卻現身對岸台北市

新北市關渡大橋上周五下午傳出有人爬上數層樓高的橋拱，警、消封橋管制交通折騰數小時才把人救下來，當天深夜11時許，橋下淡水河畔竟又傳出有人走向河中央，警、消再度動員搜尋未果，隔天上午卻傳稱該名男子出現在對岸的社子島地區，他到底是泳渡淡水河走水路？還是中途上岸走陸路？頓時成謎。

當天下午3時許，先有1名31歲王姓男子爬上橋拱，警方封橋管制雙向交通，消防隊出動雲梯車和氣墊、船艇也在河面待命，耗費2個多小時才把他救下來。

到了晚上11時許，據稱關渡橋下方八里區龍米路，有1對夫妻在淡水河畔吵架，年約30幾歲魏姓男子路過見狀，竟趨前與這對夫妻吵了起來，後來對方拿瓶裝礦泉水給他，他誤認是武器，因而閃避跳入河中。眾人覺得魏男情緒反應像是精神異常。

另有目擊者描述，當時警方獲報有人吵架，已經趕抵現場，魏姓男子卻當著警察面前跳下水，由於岸邊很淺，員警不斷喊他快起來，但是那個人卻一直往河中央走，直到越走越遠消失在黑夜之中的河面上。消防局獲報出動3車、7人、1艘船艇前往搜索，但都沒找到男子蹤影。

不料到了隔天上午，傳出魏姓男子現身在淡水河對岸的台北市士林社子島地區，經過新北市警方聯繫確認就是前1天晚上搜尋未果的魏姓男子，至於他是如何到達社子地區，一時無解。

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