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有警員站崗快減速！ 台南市北區中華北路設人形立牌奏效
台南市北區中華北路為台南市北區外環主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天從安南區安明路行經大港觀海橋接中華北路口，遠遠看到以為是真的警察在站崗，就會減慢車速，其實這是為了減少交通事故設置的警察人形立牌，果然有效。
中華北路為台南市北區的環形主要道路。北起中華西路與和緯路口，東至永康區中華路，全長約3.4公里，而在安明路口以南的路段屬於台17線台17線的一部份。
安明路南起中華北路與府安路間大港觀海橋，西至公學路交叉路口，全長約9.6公里，安明路往北走通過國姓橋可到達台南市七股區；往南走通過大港觀海橋可到達台南市北區。
由於安明路車道寬闊，往來車流量大，尤其上下班尖鋒時刻，行駛汽機車輛更多，一不小心，很容易發生車禍意外，台南市警五在安明路尾和中華北路的銜接路口，豎立一個員警人形立牌，遠遠看去，好像真的員警在路口站崗，汽車駕駛人常趕快減速，靠近時仔細一看才發現是人形立牌。
警方說，在中華北路和安明路路口，設置員警人形立牌，提醒汽機車駕駛人行經路口，遵守交通號誌，減速慢行。
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