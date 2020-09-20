快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人 消防局籲當心

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名林管處人員18日在山區進行森林資源調查計畫時，遭虎頭蜂螫傷昏迷，空勤總隊以直升機吊掛送醫後，幸無大礙。花蓮縣消防局統計，今年4月至今，除蜂案件高達約1500件次，其中遭蜂螫受傷報案共有57人之多，提醒民眾在野外時，儘量穿長袖長褲，勿穿鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩。

虎頭蜂社會性極強，易群集攻擊，尤其秋冬正值蜂巢構築的時期，因此巡邏的工蜂會加大警戒區域，變得更凶猛，警戒範圍更可達數十公尺，只要進入到警戒範圍內，都可能被虎頭蜂視為侵犯主動攻擊。

消防局指揮科小隊長彭康祐表示，清明節過後到中秋節前，正是消防人員疲於奔命為民「除蜂」的旺季，據統計去年9月18日至今年9月18日間，全年累積共有2080件次的除蜂案件；自從4月5日至今就有1445件次，約占全年除蜂案件的69.47％。

彭康祐指出，蜂螫後最危險的就是人體對蜂毒中所含蜂蛋白的過敏反應，可能會有發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹；但如果被數十隻或是多次螫傷，嚴重者則可能會產生喉頭水腫、呼吸困難、身體虛弱、乃至過敏性休克，也可能引發瀰漫性血管內凝血反應甚至死亡，甚至有些體質過敏的人被螫一針後就送命。

若遇到蜂群攻擊時，應分秒必爭快跑，特別是團體攻擊時分開奔跑，並保護頭部，可用衣物蓋頭，或一面跑一面用衣物在頭頂輪轉，將衣物拋出，混淆虎頭蜂攻擊目標，並朝反方向快跑。不幸遭虎頭蜂螫叮，建議儘速撥打119求救送醫。

花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人，消防局呼籲民眾當心。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人，消防局呼籲民眾當心。圖／花蓮縣消防局提供

延伸閱讀

東海商圈氣爆4死是意外或人為？ 等火災鑑定報告

員林垃圾場火警未撲滅 白煙減少消防局持續灌救

東海商圈氣爆家屬斥救援太慢？消防局還原救災時序

山區調查森林資源遭虎頭蜂攻擊 林管處人員吊掛送醫

相關新聞

台中男床上起火全身燒傷7成 疑菸蒂掉床上酒醉睡死釀禍

台中市獨居的周姓男子今天上午9時許被警、消發現，在租賃的大樓8樓套房內的床上遭燒傷，燒燙傷面積達70％，據警、消事後調查...

深夜在警察面前走進淡水河失蹤 天亮卻現身對岸台北市

新北市關渡大橋上周五下午傳出有人爬上數層樓高的橋拱，警、消封橋管制交通折騰數小時才把人救下來，當天深夜11時許，橋下淡水...

有警員站崗快減速！ 台南市北區中華北路設人形立牌奏效

台南市北區中華北路為台南市北區外環主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天從安南區安明路行經大港觀...

花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人 消防局籲當心

花蓮一名林管處人員18日在山區進行森林資源調查計畫時，遭虎頭蜂螫傷昏迷，空勤總隊以直升機吊掛送醫後，幸無大礙。花蓮縣消防...

高雄男欠3萬債被押10天 遭痛毆還淋油點火慘虐

高雄岡山區胡姓男子疑因積欠賀姓男子3、4萬元債務，竟遭賀涉押走關在屋內長達10天，期間持棍棒或安全帽痛毆，甚至澆油點火，...

台中北屯男子床上起火 全身70％燒燙傷送醫

台中市北屯區安順東七街大樓今天上午9時許傳出火警，有一名年約60歲的男子全身有2至3度70％燒燙傷，警、消到場時，男子意...

警追東海商圈氣爆4死1傷原因 社會局安頓遭波及受災戶

台中市龍井區新興路東海別墅商圈19日凌晨4點多發生民宅氣爆，波及街道對面4戶民宅火警，其中3戶全面燃燒、1戶部分燃燒，造...

「斧頭幫」現身高雄街頭？ 老伯拿小斧頭下車理論惹議

高雄市旗山鬧區昨天下午發生一起行車糾紛，一名開車的老伯拿出斧頭下車與騎車騎士理論，雙方爭執過程被人拍攝影片上傳，網友笑稱...

賓士下橋撞倒機車再撞護欄 無良駕駛竟鎖門棄車肇逃

新北市三重區中山橋的中興北街出口匝道，今天凌晨3時許發生肇事逃逸車禍。1輛白色賓士E200型轎車下橋時撞倒機車，導致騎士...

普洱男拐女網友80萬投資6罐普洱茶、虛擬貨幣 詐欺起訴

楊姓男子向交友軟體「探探」上認識周姓網友，涉嫌佯稱普洱茶正夯，越早投資越好，使周誤信投資獲利可觀，先後匯款並向銀行貸款8...

影／方圓6公里都可見濃煙！ 雲林斗六臨時資收物區冒火

雲林縣斗六市雲科路三段陸橋下，今早約7點50分冒出濃煙及火光，經路過民眾報案，消防局出動斗六、公園及斗南等分隊，9輛救災...

疑電線短路 假日中和錦和國小教室傳冒白煙起火

新北市中和區錦和國小發生火警。該校武崙樓1樓教室今天上午8時突然冒出白煙，所幸火勢隨即被人發現，警消及時趕抵撲滅，未釀嚴...

熱門新聞

太可惡！妙齡女在信義威秀被潑糞屎桶蓋頭 警追口罩男

妙齡女被潑糞屎桶蓋頭 回家洗五次還有味道驚見金針菇

藝人旅遊團御用領隊「自由哥」驟逝 過程猶如小鬼翻版

房仲孕婦帶人看房竟遭房客男友持剪刀刺傷 嫌犯已投案

一家三口葬身氣爆火海 對門住戶聽到母子大喊：救命！

台南下水道工人口角砍二同事 一送醫不治一輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。