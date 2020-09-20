花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人 消防局籲當心

花蓮一名林管處人員18日在山區進行森林資源調查計畫時，遭虎頭蜂螫傷昏迷，空勤總隊以直升機吊掛送醫後，幸無大礙。花蓮縣消防局統計，今年4月至今，除蜂案件高達約1500件次，其中遭蜂螫受傷報案共有57人之多，提醒民眾在野外時，儘量穿長袖長褲，勿穿鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩。

虎頭蜂社會性極強，易群集攻擊，尤其秋冬正值蜂巢構築的時期，因此巡邏的工蜂會加大警戒區域，變得更凶猛，警戒範圍更可達數十公尺，只要進入到警戒範圍內，都可能被虎頭蜂視為侵犯主動攻擊。

消防局指揮科小隊長彭康祐表示，清明節過後到中秋節前，正是消防人員疲於奔命為民「除蜂」的旺季，據統計去年9月18日至今年9月18日間，全年累積共有2080件次的除蜂案件；自從4月5日至今就有1445件次，約占全年除蜂案件的69.47％。

彭康祐指出，蜂螫後最危險的就是人體對蜂毒中所含蜂蛋白的過敏反應，可能會有發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹；但如果被數十隻或是多次螫傷，嚴重者則可能會產生喉頭水腫、呼吸困難、身體虛弱、乃至過敏性休克，也可能引發瀰漫性血管內凝血反應甚至死亡，甚至有些體質過敏的人被螫一針後就送命。