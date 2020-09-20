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花蓮除蜂案件高達1500次、螫傷57人 消防局籲當心
花蓮一名林管處人員18日在山區進行森林資源調查計畫時，遭虎頭蜂螫傷昏迷，空勤總隊以直升機吊掛送醫後，幸無大礙。花蓮縣消防局統計，今年4月至今，除蜂案件高達約1500件次，其中遭蜂螫受傷報案共有57人之多，提醒民眾在野外時，儘量穿長袖長褲，勿穿鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩。
虎頭蜂社會性極強，易群集攻擊，尤其秋冬正值蜂巢構築的時期，因此巡邏的工蜂會加大警戒區域，變得更凶猛，警戒範圍更可達數十公尺，只要進入到警戒範圍內，都可能被虎頭蜂視為侵犯主動攻擊。
消防局指揮科小隊長彭康祐表示，清明節過後到中秋節前，正是消防人員疲於奔命為民「除蜂」的旺季，據統計去年9月18日至今年9月18日間，全年累積共有2080件次的除蜂案件；自從4月5日至今就有1445件次，約占全年除蜂案件的69.47％。
彭康祐指出，蜂螫後最危險的就是人體對蜂毒中所含蜂蛋白的過敏反應，可能會有發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹；但如果被數十隻或是多次螫傷，嚴重者則可能會產生喉頭水腫、呼吸困難、身體虛弱、乃至過敏性休克，也可能引發瀰漫性血管內凝血反應甚至死亡，甚至有些體質過敏的人被螫一針後就送命。
若遇到蜂群攻擊時，應分秒必爭快跑，特別是團體攻擊時分開奔跑，並保護頭部，可用衣物蓋頭，或一面跑一面用衣物在頭頂輪轉，將衣物拋出，混淆虎頭蜂攻擊目標，並朝反方向快跑。不幸遭虎頭蜂螫叮，建議儘速撥打119求救送醫。
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