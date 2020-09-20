高雄男欠3萬債被押10天 遭痛毆還淋油點火慘虐

高雄岡山區胡姓男子疑因積欠賀姓男子3、4萬元債務，竟遭賀涉押走關在屋內長達10天，期間持棍棒或安全帽痛毆，甚至澆油點火，直到胡傷勢嚴重才載他回去，還命令不准報案。胡姓男子上月31日傷重倒路邊，警方獲報主動偵辦，4天前陸續拘捕賀姓男子等6嫌，依殺人未遂、妨害自由、傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，胡姓男子（27歲）與賀姓男子（23歲）經朋友牽線認識，胡沒有固定工作，每次向賀借款數千元，累計至少3、4萬元，但遲遲未還錢，今年8月18日，賀姓男子率人開車到胡的岡山住處附近，將胡約出來後隨即押走。

警方查出，賀姓男子一夥人載胡姓男子到楊姓男子的三民區住處，之後又移往陳姓男子三民區住處，拘禁人身自由外，在場包括賀的妻子王女、單姓男子及陳姓少年，用棍棒、安全帽或徒手痛毆，甚至拿油澆淋胡的身上點火。

賀姓男子為了討回欠款，帶胡姓男子去辦理民間小額借貸，卻因胡沒有固定工作未獲核准，氣得曾深夜載胡到左營區小龜山偏僻處，又是一陣痛毆。

直到8月28日胡姓男子身上傷勢漸趨嚴重，賀姓男子才載他回岡山區租屋處，並強調「不准報案！」不過胡31日傷痛難以忍受，出門想就醫，卻倒於大仁北路旁的空地，被路人發現報案。

由於胡姓男子身上嚴重毆傷、燒燙傷，被送往岡山空軍醫院，再轉送高雄榮總加護病房治療，警方發現傷勢不尋常，初步詢問胡卻稱「自己跌倒受傷」，後來改口散步時遭人從後面攻擊押走，但過程想不太起來。

岡山警分局報請橋檢指揮偵辦後，多次前往高雄榮總與胡姓男子懇談，胡逐漸信任後終於供出欠債案情，警方擴大調閱監視器、確認涉案的5男1女，本月16日於台南拘提楊姓男子，17日拘捕陳、單、陳姓少年。

17日賀姓男子得知警方展開逮人，竟開車載妻子王女到岡山分局附近，讓王女下車欲去分局打探，但警方早已鎖定車輛，隨即在王女準備踏進分局就圍捕，雖賀當時已開走，當晚警方仍於岡山區攔車逮人。