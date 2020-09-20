女子深夜機車拋錨推車 幸遇暖警助解圍

桃園市龍潭警分局高平派出所警員卓光煜、林維紘今天凌晨1點20分巡邏行經龍潭區中正路佳安段時，看見1名年輕女子在路旁推著機車，見警方經過馬上低頭，深夜鄉間人車少，員警一度誤以為酒駕或有其他違法行為心虛，上前盤檢才確認女子真的是機車拋錨才牽車。

警方表示，女子說買新機車昨天深夜騎出來想試試車子狀況，從龍潭住家往大溪方向騎，經過大溪區時發現機車儀表板警示燈閃爍亮著，心裡很緊張，當下決定折返回家，沒想到車子熄火發不動，又沒帶手機可以求援，牽著機車沿路推車返家，就這樣推了好幾公里路。