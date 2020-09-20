台中北屯男子床上起火 全身70％燒燙傷送醫

台中市北屯區安順東七街大樓今天上午9時許傳出火警，有一名年約60歲的男子全身有2至3度70％燒燙傷，警、消到場時，男子意識模糊，已送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局今天上午9時29分獲報，北屯區安順東七街的大樓8樓有冒煙及火光情形，經派遣文昌等消防分隊到場時發現，大樓為8樓水泥建物，火災發生已有12名住戶自行逃生。