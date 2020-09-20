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台中北屯男子床上起火 全身70％燒燙傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區安順東七街大樓今天上午9時許傳出火警，有一名年約60歲的男子全身有2至3度70％燒燙傷，警、消到場時，男子意識模糊，已送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局今天上午9時29分獲報，北屯區安順東七街的大樓8樓有冒煙及火光情形，經派遣文昌等消防分隊到場時發現，大樓為8樓水泥建物，火災發生已有12名住戶自行逃生。

據查，起火層在8樓頂樓，有隔間成9間套房，警、消在其中一間801室有發現一名年約62歲的周姓男子，周全身約有7成的2至3度的燒燙傷，火勢侷限於彈簧床上，燃燒面積約10平方公尺、財物損失約1萬元，詳細的起火原因有待後續調查。

台中市北屯區安順七街的大樓今天上午9時許，傳出一名男房客躺在床上遭燒傷的案件，已緊急送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區安順七街的大樓今天上午9時許，傳出一名男房客躺在床上遭燒傷的案件，已緊急送醫治療。記者陳宏睿／翻攝

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