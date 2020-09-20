雲林廢棄物堆置場大火燒到橋梁 縣府封橋檢測

雲林斗六竹圍大橋下臨時廢棄物堆置場今天上午不明原因發生火警，濃煙直沖天際，消防人員已將火勢撲滅，無人傷亡，但高架橋被燒黑，恐有安全疑慮，縣府封橋檢測，請路人改道。

斗六市公所設在雲科路三段竹圍大橋下臨時廢棄物堆置場，今天上午7時50分發生火災，消防局獲報後前往灌救，因現場都是易燃物，火勢到10時才完全撲滅，現場未發現人員受困。

由於火災濃煙沖天、籠罩橋面，警方馬上封鎖竹圍大橋兩端，禁止人車通行。

雲林縣政府表示，已成立應變小組，由工務處副處長廖政彥擔任現場指揮官，配合警方封橋，並通知開口合約廠商進行橋檢，等橋梁檢測安全無虞再開放通行，提醒用路人行經該路段配合改道。

雲林縣環保局長鄭育麟說，目前已調查斗六市公所臨時堆置場是否違反相關規定，至於火警引發空污將依法處理。

消防局表示，整起火警燃燒面積約300平方公尺，沒有人員受傷，確切起火原因，有待進一步調查。