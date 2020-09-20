「斧頭幫」現身高雄街頭？ 老伯拿小斧頭下車理論惹議

高雄市旗山鬧區昨天下午發生一起行車糾紛，一名開車的老伯拿出斧頭下車與騎車騎士理論，雙方爭執過程被人拍攝影片上傳，網友笑稱這名老伯是「斧頭幫」，應該直接告他恐嚇。警方表示，未接獲民眾報案，男子攜帶小斧頭上街，可能會涉及社會秩序維護法，將通知相關人士到案說明。

昨天下午2點多，一位開轎車的老伯疑似未打方向燈，後方機車險些撞上，此舉引來騎士眼神關注，老伯不滿下車理論，一手握著小斧頭，並質問「你在看什麼？」，不久後機車騎士的同伴上前聲援，老伯碎碎念，雙方未爆發進一步衝突。