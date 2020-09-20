聽新聞
test
0:00 / 0:00
「斧頭幫」現身高雄街頭？ 老伯拿小斧頭下車理論惹議
高雄市旗山鬧區昨天下午發生一起行車糾紛，一名開車的老伯拿出斧頭下車與騎車騎士理論，雙方爭執過程被人拍攝影片上傳，網友笑稱這名老伯是「斧頭幫」，應該直接告他恐嚇。警方表示，未接獲民眾報案，男子攜帶小斧頭上街，可能會涉及社會秩序維護法，將通知相關人士到案說明。
昨天下午2點多，一位開轎車的老伯疑似未打方向燈，後方機車險些撞上，此舉引來騎士眼神關注，老伯不滿下車理論，一手握著小斧頭，並質問「你在看什麼？」，不久後機車騎士的同伴上前聲援，老伯碎碎念，雙方未爆發進一步衝突。
旗山警分局表示，警方未接獲報案，影片中雙方理論時有名男子持小斧頭，沒有揮舞或攻擊，將調閱監視器通知說明，如涉及社會秩序維護法第63條（無正當理由攜帶具有殺傷力之器械危險物品），將依規定裁罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言