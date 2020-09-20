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賓士下橋撞倒機車再撞護欄 無良駕駛竟鎖門棄車肇逃
新北市三重區中山橋的中興北街出口匝道，今天凌晨3時許發生肇事逃逸車禍。1輛白色賓士E200型轎車下橋時撞倒機車，導致騎士輕微受傷，但肇事駕駛竟然在車失控撞上護欄之後，完全不顧阻礙道路通行，鎖門棄車逃逸，最後由警方請吊車拖走，眾人議論紛紛推測：八成是酒駕畏罪逃逸。
據了解，當時賓士車高速下橋，撞倒同向行駛的機車，造成37歲李姓騎士全身多處擦傷，附近民眾發現後立即報案，警方趕抵協助通報救護車將傷者送往市立三重醫院，傷勢輕微沒有大礙，員警卻發現肇事駕駛逃逸無蹤。
原來賓士車擦撞之後，失控衝向右側貼著護欄持續滑行，最後卡死在隔音牆護欄上，右前輪脫落動彈不得，肇事駕駛棄車逃逸竟然還把車門上鎖，且下橋匝道只有1線車道，勢必影響交通。
警方只好通知民間拖吊業者將車拖離現場，並通知鑑識人員採證，事後再通知車主協助釐清事發經過，將依肇事逃逸等相關罪嫌偵辦。
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