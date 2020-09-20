普洱男拐女網友80萬投資6罐普洱茶、虛擬貨幣 詐欺起訴

楊姓男子向交友軟體「探探」上認識周姓網友，涉嫌佯稱普洱茶正夯，越早投資越好，使周誤信投資獲利可觀，先後匯款並向銀行貸款80萬元買6罐茶和虛擬貨幣，直到楊自稱用低價代售普洱茶，騙局露餡，全案遭檢方依照詐欺罪嫌起訴。

楊男去年7、8月間在「探探」上認識周女，兩人互相加賴，自稱叫simon，學資產配置想投資普洱茶，「普洱茶越來越多人喝，放越久價格越好，越早投資越好」楊不時傳送食衣住行、出國旅行照片給周，展現消費型態，使周誤信投資普洱茶獲利可觀。

起訴指出，去年11月26日，周在北市大同區一家超商簽約、交訂金2萬元，約定以80萬買6罐普洱茶、每罐12萬元，還有1600顆unic coin虛擬貨幣、每顆50元，楊又安排周在12月2日至銀行申貸80萬元，隨後周匯款78萬尾款給楊。

楊男得手80萬元後，今年2月14日匯款12萬元給周，並稱用6萬元代售普洱茶2罐。周男質疑為何代售價格是當初買進的半價，楊無法說明每罐普洱茶產地、年份、品種、重量、存放地點等特質，周才自覺遭騙報案。

楊男到案後稱，先後和周簽署普洱茶買賣契約書、虛擬貨幣買賣契約書，收了2萬訂金、78萬尾款，並坦承事後以每罐6萬元價格，代售2罐普洱茶。楊稱，虛擬貨幣則是可換成新台幣，繼格會波動，今年5月1顆約13元、7月價值約60元。