藝人旅遊團御用領隊「自由哥」驟逝 過程猶如小鬼翻版

經常帶藝人團出國旅遊的知名領隊「自由哥」王柏翔驚傳驟逝！16日他才剛在自己的臉書和粉專分享小鬼（黃鴻升）猝逝訊息，18日竟在新北市五股區租屋處，被發現倒臥浴室門口已無呼吸心跳，過程猶如藝人小鬼猝逝翻版。

據了解，41歲的「自由哥」王柏翔是旅遊界知名領隊，自詡為「世界旅遊達人」，經常在粉專分享各國景點及美食，以及房產投資理財觀念。18日凌晨0時許，他在租屋處突感身體不適，曾自行打電話向110求救。

但因自由哥是租屋獨居，員警聯繫社區管理委員及保全共同查看，連續按門鈴約1個小時，房門內外均無任何動靜，打電話給本人和房東又都「無人回應」，因無法判斷是否有人需要協助，員警只好先行離去，大約凌晨3時許重返現場查看，依然未發現異樣。

但是到了上午10時許，警方接獲里長報案，立刻派員前往破門，發現「自由哥」倒臥於浴室門口已無呼吸心跳，他上半身在門外，下半身在門內呈現俯臥，手機壓在腹部下方，推測可能在浴室突然感覺身體不適，想要趕緊出來求救時倒下，身體沒有明顯外傷，檢察官偕同法醫相驗，初步判定是突發心因性疾病導致。