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影／方圓6公里都可見濃煙！ 雲林斗六臨時資收物區冒火
雲林縣斗六市雲科路三段陸橋下，今早約7點50分冒出濃煙及火光，經路過民眾報案，消防局出動斗六、公園及斗南等分隊，9輛救災救護車共19人前往灌救，現場燃燒面積約300平方公尺，火勢約在8點52分撲滅，起火原因仍有待釐清。
目擊民眾指出，方圓6公里外就能見到煙霧竄出，第一時間現場不斷有火舌冒出，堤防道路因是當地民眾必經之道，引來不少人圍觀。
陸橋下結構因設有天然氣管線，天然氣公司擔心火苗延燒到管線，第一時間也派員到現場察看，幸燃燒處上方沒有管線，火苗也未延燒到鄰近管線，才沒有造成重大災情。
斗六消防分隊長何建樺表示，起火燃燒的區域，堆放多件大型家具，因屬易燃物，火勢一度猛烈延燒，加上此處水源缺乏，幸西平路設有長距離中繼水源，消防人員得以引水救災；事發當時沒有人員在現場，無人受困，未釀嚴重災情。
斗六市公所清潔隊長楊騏駿獲知後也趕抵現場，他指出，此處是臨時大型家具暫置區，一旁道路因常有民眾出入，難以嚴格管控經過人員是否隨手丟棄煙蒂等行為。
楊騏駿指出，資源回收物因原物料價格低落，導致後端處置案數次流標，因此部分大型家具需暫置在此處，經此事件，公所將再積極尋找解套方式，防止同樣事件二度發生。
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