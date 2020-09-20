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疑電線短路 假日中和錦和國小教室傳冒白煙起火
新北市中和區錦和國小發生火警。該校武崙樓1樓教室今天上午8時突然冒出白煙，所幸火勢隨即被人發現，警消及時趕抵撲滅，未釀嚴重災損，無人傷亡。
警消到場發現，起火點是教室後方佈告欄，由於現場貼有獎狀和拜訪書籍， 火勢延燒約一平方公尺，毀掉將近半個佈告欄，而電線插頭也有燃燒痕跡，不排除是電線短路引起，詳細原因還要進一步調查。
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