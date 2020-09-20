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婦人在阿朗壹古道摔傷又腳抽筋 搜救人員救援抬出來
屏東牡丹，昨天下午一名張姓婦人跟團到阿朗壹古道健走，過程中不慎失足，導致左肩關節脫臼，以及肩頰骨疑似骨折且雙腳抽筋無法行走，團友人見狀，向海巡求援。經海巡與消防徒步進入古道救援，並在入夜前將張送往醫院救治，所幸，張姓婦人並無生命危險。
據了解，張姓婦人昨天下午4時許，跟團到屏東牡丹阿朗壹古道健走，豈料，行經軍艦岩景點時，不慎失足摔傷，導致無法行動，同團友人見狀，立刻通報海巡救援。
旭海安檢所獲報後，同時通報牡丹消防隊，隨後編組5員緊急救難小隊，自旭海端進入救援。由於阿朗壹古道地形顛簸車輛無法駛入，於是海巡人員徒步前往救援，經40分鐘的跋涉後抵達現場。
搜救人員初步檢視傷勢，所幸張姓婦人意識清醒，但左肩關節脫臼及肩頰骨疑似骨折，再加上雙腳抽筋無法行走，於是醫護人員對張實施簡易固定及包紮，並以長背板協力將她抬出旭海端入口處。
在海巡與消防隊協力救援下，在入夜前順利將張姓婦人帶出阿朗壹古道，隨後由救護車載往恆春南門醫院就醫。所幸，經醫院救治，張婦並無生命危險。事後，健走領隊也向搜救人員表示感謝。
對此，南部分署第六岸巡隊表示，由於阿朗壹古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平，並不利於行走，因此，隨著阿朗壹古道健行的遊客增加，更要呼籲健行遊客，一定要留意腳邊，以免發生危險。
南部分署第六岸巡隊強調，若在阿朗壹古道健走時，發生任何狀況，可撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將會第一時間積極投入救援。
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