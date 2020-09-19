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影／抑鬱婦欲投河又咬舌 警及時攔阻強制送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約60歲的許姓婦人日前因有自傷行為，遭新北市警方強制送醫，出院後不久又到台北市文山區的景美溪準備投河輕生，警方接獲民眾報案後趕赴現場，正準備再度將許婦強制送醫，未料她卻試圖咬舌自傷，所幸現場員警及救護人員立即阻止，才避免許婦傷害自己。

警方表示，9月5日下午6時許接獲民眾報案指稱，有名婦人在景美溪河堤護欄上作勢投河輕生，需要警方到場處理；轄區萬芳派出所警員黃理顯、陳致瑋獲報後立刻趕赴現場，發現許婦仍坐在景美溪上方、木柵路五段的護欄上，距溪面有數十公尺高，稍有不慎後果不堪設想。

2員見狀先是安撫許婦情緒，再伺機將其拉下護欄，但許婦情緒仍十分激動，救護人員配合警方準備將其強制送醫時，許更試圖咬舌自傷，現場員警見狀立刻出手阻止，卻被許婦咬傷，最後救護人員以三角巾輔助，才避免她繼續自傷。

據悉，許婦先前就曾因與人發生糾紛鬧進警局，9月2日又因有自傷及傷人之虞，被新北市深坑分駐所警方強制送醫，未料出院不久，9月5日先是留下遺書，提及「警察執法不公」等語，隨後前往景美溪河堤作勢投河輕生。

許婦丈夫說，她近年身體狀況不好，導致心情抑鬱、情緒不穩定，加上平時有飲酒習慣，才常有脫序行為。警方當天攔阻許婦後，也將其強制送至萬芳醫院救治。

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救護人員配合警方準備將其強制送醫時，許還試圖咬舌自傷。記者李隆揆／翻攝
救護人員配合警方準備將其強制送醫時，許還試圖咬舌自傷。記者李隆揆／翻攝

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