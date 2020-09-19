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亞聚林園廠排黑煙 陳其邁：重罰改善才准復工
亞聚高雄林園廠今天排放黑煙起火。高雄市長陳其邁指示環保局、勞工局緊盯完成改善才准復工，也要求依法重罰。依違反職安法，最重裁罰10萬元；違反空污法最重可罰500萬元。
陳其邁聽取勞工局、環保局對這起公安事故處理情形，並指示緊盯亞聚完成改善作業才准復工，並依相關業管法令重罰。環保局目前也針對亞聚高雄廠相關空污防制許可進行進一步查核，確保相關空污防制設施正常運作；勞工局則先勒令亞聚肇災反應器停止使用。
裁罰部分，違反職業安全衛生法，勞工局將裁處新台幣3~30萬元，另外；環保局依違反空氣污染防制法第32條規定，處10~500萬元罰鍰。
勞工局、環保局在接獲消防119勤務指揮中心通報後派員前往調查。初步研判，試俥前未評估危險物乙烯的反應特性，及採取必要預防措施，以致殘存氣體起火燃燒並產生大量黑煙散佈於空氣中。
亞洲聚合股份有限公司高雄林園廠生產塑膠粒子第二生產線R1201反應器，今天上午試俥開機，但下午1時21分反應器內乙烯瞬間壓力上升至1900kg/cm2，溫度上升至約攝氏800度，致使安全裝置破裂，乙烯經由消音器排放至大氣中，又因乙烯自燃溫度為攝氏580度，瞬間產生火焰及黑煙約3分鐘。
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