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影／汽車左轉未禮讓直行車 重機騎士撞凹車門噴飛不治

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，駕駛汽車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子直接撞上汽車右後車門，因撞擊力道猛烈，劉男當場噴飛倒地，經送醫急救仍宣告不治。呂女酒測值為零，確實肇事責任歸屬有待警方進一調查釐清，而呂女於警詢後將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

41歲呂姓女子今天下午3時40分許，駕駛一輛紅色豐田汽車在新店區北宜路二段往坪林方向行駛，在北宜路二段421巷左轉時，與直行北宜公路往新店方向，由23歲劉姓男子騎乘的1000西西大型重機車發生碰撞。

為職業軍人的劉姓男子因高速直接撞上左轉汽車的右後車門，不僅車門被機車撞凹，劉男也因撞擊力道強大，整個人瞬間彈飛掉在路中，機車也橫倒在對向車道上，呂女當時也被嚇到，汽車還往前朝巷子開了數公尺才停下。

劉男因顱內出血，緊急送往新店慈濟醫院急救，於今天下午仍宣告不治，開車的呂女酒測值為零。據了解，劉男今天與友人相約一起騎車到三峽賞景，回程時不幸這起死亡車禍疑似駕車左轉的呂女未禮讓直行車先行而肇事，警詢後將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，開車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子閃避不及撞上，因顱內出血送醫不治。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 車禍

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