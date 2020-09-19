影／汽車左轉未禮讓直行車 重機騎士撞凹車門噴飛不治

新北市北宜公路今天發生一起死亡車禍，駕駛汽車的呂姓女子疑因左轉時未停等禮讓直行車，導致騎乘1000西西重型機車直行的劉姓男子直接撞上汽車右後車門，因撞擊力道猛烈，劉男當場噴飛倒地，經送醫急救仍宣告不治。呂女酒測值為零，確實肇事責任歸屬有待警方進一調查釐清，而呂女於警詢後將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

41歲呂姓女子今天下午3時40分許，駕駛一輛紅色豐田汽車在新店區北宜路二段往坪林方向行駛，在北宜路二段421巷左轉時，與直行北宜公路往新店方向，由23歲劉姓男子騎乘的1000西西大型重機車發生碰撞。

為職業軍人的劉姓男子因高速直接撞上左轉汽車的右後車門，不僅車門被機車撞凹，劉男也因撞擊力道強大，整個人瞬間彈飛掉在路中，機車也橫倒在對向車道上，呂女當時也被嚇到，汽車還往前朝巷子開了數公尺才停下。