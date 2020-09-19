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醉男毆傷路人再跳淡水河 8小時後社子島自行上岸警消驚
33歲魏姓男子昨晚11時許疑因喝醉，在新北市八里區對一對路過夫妻胡言亂語，又出手打傷對方，隨後警方到場，他卻轉身往淡水河方向走，隨後跳下河並消失在水中。
警消獲報後出動多名人力協尋整夜未果，今天上午7時許台北市警方卻通報新北魏男出現在社子島岸邊，身體無礙不需送醫，後續交由家屬帶回。
據悉，魏男疑因喝醉酒，昨晚11時許在八里龍米路一段纏上一對路過的夫妻與其友人，不停向對方胡言亂語，還對著空氣揮拳，最後更出手毆打對方，夫妻受不了報警；警方獲報到場，魏男卻依舊醉醺醺，更疑似把夫妻友人隨手拿著的水瓶看成槍，誤以為對方要報仇，便轉身就往淡水河跑，隨後跳下河並消失在水中。
警方見狀趕緊通報消防協尋，經過一夜搜尋仍未見男子身影，卻在今天上午7時許，接獲台北市警方通報新北魏男自行游上社子島岸邊且不需送醫，後續交由家屬帶回。
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