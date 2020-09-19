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大溪漁港遭浪襲 劉姓釣客昏迷多日腦死捐器官遺愛人間
宜蘭縣頭城鎮大溪漁港7日發生瘋狗浪襲捲釣客意外，其中46歲劉姓釣客送醫搶救一度恢復心跳，但持續陷入昏迷10多天，狀況一直不好。家屬昨天忍痛決定拔管，並捐出劉男器官，遺愛人間。這起事故累積已造成6死。
住宜蘭市的劉姓男子7日到大溪漁港垂釣，不幸被瘋狗浪打落海，被救起時失去呼吸心跳，送往礁溪杏和醫院搶救，一度恢復心跳，但始終未醒過來。
劉男之後被送到羅東聖母醫院加護病房救治10多天，昏迷指數僅剩3，持續靠呼吸器、升壓器維持生命跡象。與死神拔河10多天後，因劉男狀況惡化，家屬含悲決定拔管，昨天凌晨晨宣判腦死。因劉男除腦傷，身體狀況不錯，家屬發揮大愛，提出願做器官捐贈。
大溪漁港7日發生瘋狗浪奪命事故，當天就已造成4人死亡，16日下午2時許，有民眾在漁港防波堤再發現一具遺體，經家屬指認，確認也是7日前往垂釣的李姓男子，再加上劉姓釣客，目前共造成6名釣客死亡。
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